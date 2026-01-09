【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は８日公開された米紙ニューヨーク・タイムズのインタビューで、中台統一を掲げる中国の習近平（シージンピン）国家主席に対し、「もしそうするなら非常に不満に思う」と台湾侵攻への懸念を伝えたことを明らかにした。「彼（習氏）は台湾を中国の一部と見なしており、何をするかは彼次第だ」とも述べた。トランプ氏が習氏に懸念を伝えた時期は不明だ。両首脳は昨年１０月に韓国で