ロッテは9日、チャリエル・ラドニー投手の育成契約入団を発表した。背番号は『139』に決定。ラドニーは球団を通じて「このたび千葉ロッテマリーンズの一員として迎えていただいたことを心から嬉しく、また光栄に思っています。このような機会をいただいた球団に感謝しています。私を信頼してくださった球団の皆さんの期待にしっかりと応えられるよう常に100％の全力を尽くし、チームの勝利に貢献できるよう努力していきます」