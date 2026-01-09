バドミントン男子シングルス元世界王者・桃田賢斗（ＮＴＴ東日本）の結婚報告に対し、世界中からメッセージが相次いでいる。２０１８、１９年に世界選手権を制すると、２１年東京五輪にも出場。世界で活躍した先駆者は、９日に自身のインスタグラムで「いつも応援してくださっているみなさまへ」と題した上で「私事ではありますが、このたび入籍したことをご報告させていただきます」と伝えた。投稿内には２人が左手薬指に指