【DISNEY SAKURA COLLECTION 2026】 ディズニーストア店舗：1月16日より発売 ウォルト・ディズニー・ジャパンは、桜をテーマにした新コレクション「DISNEY SAKURA COLLECTION 2026」をディズニーストア店舗で1月16日より発売する。なお、ディズニーストア一部店舗（※1）とディズニー公式オンラインストアでは先行して1月13日より（※2）順次発売される。