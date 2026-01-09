ロッテは9日、前レイズ傘下のチャリエル・ラドニー投手の育成契約での入団が決まったと発表した。背番号は139。ドミニカ共和国出身の20歳の左腕で、昨年はタンパベイ・レイズのドミニカ・アカデミーDSL（ドミニカサマーリーグ）でプレーした。ラドニーは球団を通じて「このたび千葉ロッテマリーンズの一員として迎えていただいたことを心から嬉しく、また光栄に思っています。このような機会をいただいた球団に感謝しています