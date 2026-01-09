プロ野球・ロッテは9日、育成選手として20歳左腕と契約を結んだことを発表しました。入団が決まったのはチャリエル・ラドニー投手。ドミニカ共和国出身で、2005年3月27日生まれの20歳です。身長は183?、体重は90キロ。背番号は139となります。セントロエドゥカティーボ・ラディオ・サンタマリア・レオノールフェリス校を卒業後、2022年からはMLB・レイズの傘下でプレーしていたラドニー投手。2025年シーズンはドミニカのサマーリー