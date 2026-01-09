歌手の浜崎あゆみ（47）が9日までにインスタグラムのストーリーズを更新。一部ユーザーの書き込みに自粛を求めた。浜崎は「やっと家族みんな全快かと思いきや、今日からわたし以外がインフル2周目なりました、、、」と家族がインフルエンザに罹患したことを明かし、「皆様も体調お気をつけて。。」と呼びかけた。その流れで「あとさ、何々知ってるとか誰々からこう聞いたとかさ、いちいち不特定多数が見れる場所に書くのやめときま