私はハル（32）。娘のカリン（小1）とアイ（2）を育てています。カリンは保育園の頃からララちゃんととても仲がよく、そのつながりでララちゃんのママ・ユウコ（32）とも仲よくするようになりました。私としてはユウコがいれば十分で、他にママ友は求めていないのですが、カリンは友だちが多く、いろいろな子に興味があるようなので、私もできる限り交友関係を広げた方がいいのだろうなと、頑張ってママ友付き合いをしています。新