「マクドナルド」は、1月16日（金）から、ハッピーセット「ポムポムプリン」を、全国の店舗で発売する。【写真】かわいすぎる！ハッピーセット「ポムポムプリン」全6種一覧■日常で活躍今回登場するハッピーセット「ポムポムプリン」は、30周年を迎えたサンリオの人気キャラクター、ポムポムプリンをモチーフにした食事や勉強など生活のさまざまなシーンで使えるおもちゃ全6種。1月16日（金）〜〜1月22日（木）の第1弾では