白熱のシーズンが終わった国内女子ツアー。今季全36試合を振り返り、大会ごとに印象に残った“1シーン”を紹介する。【写真】印象激変？振り袖に着替えた仲村果乃■樋口久子 三菱電機レディス（10月31〜11月2日、埼玉県・武蔵丘ゴルフコース、優勝：仲村果乃）先週の予選落ち後、プロ3年目の仲村果乃は迷っていた。オーバースイング気味になり、持ち味の正確性が影を潜んでいた。頼ったのは、ツアー通算29勝のレジェンドで師匠の