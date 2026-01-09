スターバックスから、新たなティービバレッジ『アールグレイ ＆ クリーミー ティー ラテ』が、14日より登場する。アールグレイの華やかな香りに、フレッシュクリームとホワイトチョコレート風味のシロップを合わせた、甘さと上品さを両立させた一杯だ。【画像】同日よりバレンタインビバレッジ”カカオ×ストロベリー”フラペも登場今回登場する『アールグレイ ＆ クリーミー ティー ラテ』は、スターバックスが展開するティー