9日朝の熊本県内は、ほぼ全ての観測地点で今シーズン一番の冷え込みとなりました。■ＫＫＴ阿蘇駐在北迫新太郎カメラマン「仙酔峡にある池なのですが、連日の寒さの影響で池の水が凍っています」9日朝、阿蘇市では冷え込みで池の水が凍りました。大人が上を歩いても割れる様子がない厚さです。県内は9日朝、阿蘇市乙姫でｰ9.9℃、球磨郡あさぎり町でｰ8.6℃など、寒いところでは平年を7度以上下回り、ほとんどの観測地点で今