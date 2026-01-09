これからの受験シーズンを前に球磨村で8日、受験生に必勝祈願のお守りが贈られました。球磨村の義務教育学校・球磨清流学園の9年生28人に贈られたのは、村の縁起のいい地名として受験生に人気がある「一勝地」のお守りです。村の観光協会がつくったもので、12月に一勝地阿蘇神社で奉納祈願されたということです。この日は観光協会から、ことし高校受験を控える生徒一人ひとりにお守りが手渡されました。■生徒「受験に向けて