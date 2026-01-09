ロッテは9日、スティベン・アセベド外野手と育成契約を結んだと発表した。背番号は「140」。昨年7月に支配下登録されていた。再び育成選手としてチームに残ることになった。アセベドは球団を通じて「今年もマリーンズでプレーできる機会をもらえてうれしいです。早くチームメート、そしてファンの皆様と会いたいよ。育成からのスタートとなるけど、去年のように頑張って課題を一つ一つクリアしていい時期に支配下となり、一軍