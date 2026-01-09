ロックバンド、X JAPANのYOSHIKIが、8日放送のNHK「NHK MUSIC SPECIAL YOSHIKI〜奇跡の舞台へ〜」（午後10時）に出演。死生観、自身の音楽人生について語る場面があった。番組は昨年11月にサウジアラビアの世界遺産、ヘグラ遺跡で行われたコンサートに臨むYOSHIKIに密着した。現地の音楽学校で講演するシーンでは、10歳で父親を自死により亡くした経験に触れながら「深い悲しみを覚えました。父がいなくなったことに怒りも感じてい