落語家の立川談春が９日、ＴＢＳラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」にゲスト出演した。談春は今、ゴルフにハマっているそうで、その理由について「何が面白いか？うまくいかないんですよ。で、うまくいかないのがね、キザなこと言いますよ。こんなに努力してうまくいかないことがあるんだって分かった。教えてくれたのがゴルフですね」と語った。これに対しパーソナリティーの今田耕司は「オレはゴルフやらないんですけ