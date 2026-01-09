秋田朝日放送 線路沿いで倒木が相次ぎ、８日列車が運休したＪＲ奥羽線は９日も一部で運転を見合わせています。 ９日朝までの１２時間に降った雪の量は横手市が最も多く１１ｃｍ、湯沢が１０ｃｍ、北秋田市鷹巣は３ｃｍでした。ＪＲ奥羽線では、７日からの積雪で木が折れたり枝が垂れ下がったりして、東能代駅から弘前駅の間で列車が運行できなくなりました。ＪＲは木の伐採や除雪作業を進めていますが、大館駅と弘前駅の間