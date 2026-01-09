秋田朝日放送 秋田市泉北４丁目で住宅火災があり、家族の１人と連絡が取れていません。 消防によりますと、９日午前１０時半ごろ火元に住む人から「自宅から出火している」と１１９番通報がありました。警察によりますと、この家に住む家族１人と連絡が取れていません。消防車両が出動し現在も消火活動が続いています。火事が起きているのは秋田市泉北４丁目の住宅です。