石原良純が静岡の気になる場所を巡るバラエティ旅番組「良純が行く！静岡の気になる場所には何がある？」が１４日午後7時〜８時に静岡地区で放送される。各地の名所・名物に詳しい石原が、気になっていた静岡のスポットを遠藤久美子、山崎紘菜と巡り、魅力を存分に体験する。藤枝市・焼津市の注目スポットで、地元の方たちと触れ合い、名物の絶品料理を堪能していく3人。静岡屈指の「朝ラー」や、絶品！カツオのわら焼き、世