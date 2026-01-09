政府与党連絡会議で発言する高市首相（左から2人目）＝9日午後、首相官邸高市早苗首相は9日の政府与党連絡会議で、政府と与野党を交えた「国民会議」を月内に設置し、社会保障改革の議論を加速したいとの考えを示した。「給付付き税額控除の制度設計を含めた社会保障と税の一体改革について、スピード感を持って検討を進めたい」と述べた。23日召集予定の通常国会に関し「2026年度予算案や、税制改正をはじめとする法案の成立