諏訪理飛行士文部科学省は9日、宇宙航空研究開発機構（JAXA）の諏訪理飛行士（49）が、2027年ごろに国際宇宙ステーション（ISS）に初めて長期滞在すると明らかにした。諏訪さんは世界銀行出身で、23年に宇宙飛行士選抜試験に合格。基礎訓練を終えて24年10月に正式に飛行士となった。諏訪さんは東京都生まれ、茨城県つくば市育ちで、世界銀行の上級防災専門官を務めていた。ISS派遣だけでなく、米国主導の国際月探査「アルテミ