勝地涼、瀧本美織出演の日本テレビ系ドラマ「身代金は誘拐です」が８日、スタートした。２０１８年１月１３日、に神奈川県警捜査一課の刑事だった鷲尾武尊（勝地涼）が誘拐事件捜査で、応援を待たずに発見した犯人に接触し、取り逃がした。８年後の２０２６年１月１３日、刑事を辞めて家族４人で幸せに暮らしていた鷲尾の娘・詩音（泉谷星奈）が誘拐され…。序盤、１月１３日は娘詩音の誕生日で、武尊がケーキを買いに行くと