９日午前７時１５分頃、栃木県足利市山下町で、近隣住民から「建物から煙が見える」と１１９番があった。火は住宅５棟を焼き、約３時間２０分後に消し止められたが、焼け跡から性別不明の２人の遺体が見つかった。出火した住宅に住む男性（６８）はやけどを負い、病院に搬送された。栃木県警足利署によると、２人の遺体が発見されたのは男性方の隣の住宅で、住民の夫婦と連絡が取れていないという。同署で遺体の身元や出火原因