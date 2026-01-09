不倫した夫と再構築することはできると思いますか？一度の過ちをどう捉えるかによって、答えは変わってくるかもしれませんが、たいていの人は「許せない」という選択をする人が多いでしょう。今回は、W不倫の末、再構築できなかった夫婦の話をご紹介いたします。再構築を試みた夫「夫が不倫をしたショックで、私もアプリで知り合った男性と関係を持ちました。するとそのことがバレて、夫は私に手をあげたんです。先に裏切ったく