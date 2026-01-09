オンワードホールディングスが３日ぶりに反発している。８日の取引終了後に発表した第３四半期累計（３～１１月）連結決算が、売上高１７４７億２５００万円（前年同期比１６．５％増）、営業利益９５億２９００万円（同１１．３％増）、純利益７６億３５００万円（同３２．１％増）と２ケタ増収増益となったことが好感されている。 オンワード樫山やオンワードパーソナルスタイルの冬