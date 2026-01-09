イクヨが後場急上昇している。午前１１時３０分ごろ、ＳＢＩデジタルファイナンス（東京都港区）が提供する暗号資産レンディングサービスを活用し、保有するビットコイン（ＢＴＣ）の運用を開始すると発表したことが好感されている。同社は昨年９月からデジタルアセット事業としてＢＴＣのマイニングを開始。２５年１２月末時点で８．２ＢＴＣを採掘し、その活用の検討を進めていた。２月以降に運用を開始し、保有するＢＴ