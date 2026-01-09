午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０９３、値下がり銘柄数は４４９、変わらずは５７銘柄だった。業種別では３３業種中２２業種が上昇。値上がり上位に輸送用機器、銀行、鉱業、繊維など。値下がりで目立つのは非鉄金属、医薬品、水産・農林など。 出所：MINKABU PRESS