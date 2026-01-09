（台北中央社）国防部（国防省）は9日、同日午前6時までの24時間に中国の軍用機延べ23機、軍艦6隻、公船1隻が台湾海峡周辺で活動しているのを確認したと発表した。軍用機のうち、延べ19機は台湾海峡の暗黙のライン「中間線」やその延長線を越え、台湾の北部や中部、南西の空域に進入した。同部は併せて、中国の気球1機を確認したと発表した。8日午前9時20分に北部・基隆の北西85カイリ（約157キロ）、高度1万6千フィート（約5千メ