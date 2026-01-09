きょう午前、山形県山形市七日町大通りに面する旧大沼山形本店の建物の扉のガラスが破られているのが見つかった。 【写真を見る】【続報】市は午前中に把握旧大沼山形本店に何者かが侵入か…ガラス破られる警察が捜査（山形市） 市の担当者はTUYに対し「午前中に市民から電話があり知った」としていて、きのうからきょう午前にかけて、何者かがガラスを割った可能性がある。 現場の画像からは、扉の取っ手付近のガラスが破