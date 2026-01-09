甘いにんじんが大好きな人のヘルシーおかず「ポトフ」＆「大豆きんぴら」【バリエ16品】栄養たっぷり！食卓を彩るにんじんのおかずヘルシーな食事を心がけている人の強い味方、とり肉。高たんぱく質のとり肉とB-カロテンや食物繊維が豊富なにんじんを一緒に取れば、さらにバランスの良い食事に。にんじんの甘さは、ダイエット中のお口の寂しさも癒してくれるでしょう。あったかスープもおいしい「ポトフ」と、ささ身と大豆も加えて