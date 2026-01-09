ジュンテンドー [東証Ｓ] が1月9日後場(13:00)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の経常利益(非連結)は前年同期比9.9％減の6.5億円に減ったが、通期計画の4億円に対する進捗率が164.5％とすでに上回り、さらに5年平均の132.4％も超えた。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の経常損益は2.5億円の赤字(前年同期は2.7億円の赤字)に赤字幅が