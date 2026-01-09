中国株式市場は今年年頭、昨年の上昇傾向を継続し、好調なスタートを切りました。ゴールドマン・サックス（GS）は最新の二つの報告書で、投資家に対し所有する中国株の比率を高めるよう提案しています。GSの中国株戦略責任者、劉勁津氏は、「指数から見ると、今後1年間で香港株とA株にはまだ成長の余地があると考えており、現在の予測では約15％のリターンが期待できる」と述べました。GSの最新の展望レポートは、ハイテク製品と高