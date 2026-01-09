昨年12月24日に92歳で死去した、初代林家三平さんの妻でエッセイストの、海老名香葉子さんのお別れの式が9日、東京・東叡山寛永寺で行われた。フリーアナウンサー徳光和夫（84）は、香葉子さんの次男林家三平の襲名時に司会を務めたという。「直にお電話いただいて、司会をさせていただいたり、豊川稲荷の海老名家の豆まきにお招きいただいたりしました」と話した。香葉子さんの人柄について、徳光は「誰にでも分け隔てないすてき