2026年1月5日に発売された『将棋世界2026年2月号』（発行＝日本将棋連盟、販売＝マイナビ出版）は、歴代永世竜王特集として藤井聡太竜王・名人による自戦解説「藤井聡太が語る第38期竜王戦七番勝負」を収録しています。本稿では当記事より、一部を抜粋してお送りします。【写真】中野伴水（第38期竜王戦七番勝負第１局）○第2局角換わり68手で藤井竜王の勝ち●第２局は先手・佐々木八段の角換わり早繰り銀に、藤井竜王は腰掛け銀