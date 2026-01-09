自主トレ中の大谷と一緒のデコピンの姿が拡散米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が7日（日本時間8日）に自身のインスタグラムに突如投稿した愛犬デコピンの様子が、全米で話題となっている。日本時間で午後0時51分の投稿からわずか2時間後に、MLB公式がSNSを通じて写真や動画を拡散。「可愛すぎる」「世界一クール」と賛辞が集まった。ボールを追いかけ、ドジャースタジアムの芝生の上を駆け巡るデコピンの様子に、全米のフ