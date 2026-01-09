フリーの新井恵理那アナウンサー（36）が9日、自身のインスタグラムを更新。冬の沖縄旅行を振り返った。 【写真】親子揃ってムチムチでかわいいです～～ 「ビキニなんてもう着ることないと思ってたけど、お揃いになるなら…と着ちゃいました！むちむちbody!気分あがりました」と投稿し、プールサイドのデッキチェアで子どもとくつろぐショットを掲載。 「冬の旅行は沖縄へあたたかくて過