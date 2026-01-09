ディズニーで実写映画化される『塔の上のラプンツェル』のヴィラン、マザー・ゴーテル役を、マーベルドラマ 『アガサ・オール・アロング』のキャスリン・ハーンが演じることになりそうだ。同作は昨日、主人公ラプンツェルにティーガン・クロフト、フリン・ライダー役にマイロ・マンハイムの起用が発表されたばかり。【写真】ラプンツェル役とフリン・ライダー役に決定したキャスト2010年に公開されたディズニーのアニメーショ