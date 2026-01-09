Ｊリーグは９日、未発表だった百年構想リーグの第３節から１８節までの日程と、プレーオフラウンドの日程を発表した。開幕は２月６日で、横浜ＦＭ―町田（日産ス）、京都―神戸（サンガＳ）、長崎―広島（ピースタ）の３試合で幕を開ける。最終節となる第１８節は５月２２日、２３日、２４日の３日に渡って行われ、２４日のＪ１は水戸―川崎、東京Ｖ―横浜ＦＭ、岡山―Ｃ大阪、清水―Ｇ大阪の４試合が行われる。プレーオフラ