元「モーニング娘。」でタレントの辻希美が、俳優・杉浦太陽との第５子である次女が生後５か月となったことを報告した。辻は９日までに、自身のインスタグラムを更新。「今日で夢空が産まれて５ヶ月が経ちましたぁ本当に成長成長の毎日でもう可愛さが増していくばかり」と記し、オムツで「５カ月」の文字を作った中に寝転ぶ夢空（ゆめあ）ちゃんの写真を投稿。「ぃゃ〜もう５ヶ月かぁ離乳食始まるや〜ん早いなぁ早過ぎ