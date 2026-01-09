伊勢崎オートのG1「第49回シルクカップ」は9日が2日目。4Rで10戦から早めに抜け出した37期の浅倉樹良（26＝東京）が、1級車初勝利をマークした。昨年も2級車でトップレーサーと互角に渡り合ってきたが、今シリーズからようやく本格的に1級車を扱える立場に。調整にもいっそう力が入るはずだ。前検日から感触を確かめるようにマシンと向き合っていて「やっぱり（1級車は）パワーはある」とニッコリ。2走目での1級車初白星は当