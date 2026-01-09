老衰のため昨年12月24日に92歳で死去した、初代林家三平さんの妻でエッセイストの、海老名香葉子さんのお別れの式が9日、東京・東叡山寛永寺で行われ、約1000人が参列した。遺影はかつて香葉子さんが疎開していた縁で訪れた、石川県穴水町同窓会で撮影した笑顔の写真が使用された。祭壇は遺影の両脇にピンクのスイートピー450本が配され、スプレーマム、カーネーション、トルコキキョウなど真っ白な花々に囲まれた。法名は「明和院