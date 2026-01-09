日本航空（JAL）は、名古屋/中部発の国際線で浜松・浜名湖地域の食材を使用した特別機内食を2025年12月1日から2月28日まで提供している。浜松市・湖西市・名古屋エアケータリングと共同で実施するもの。浜松・浜名湖地域の食材として、浜名湖うなぎ（でしこ）、みっかび牛、浜名湖のり、三ヶ日みかん、次郎柿、うなぎいも、浜名湖クレソン、サラダ春菊、香り巻、ごま油、三ヶ日みかんのポン酢、味噌など26品目が採用された。メニュ