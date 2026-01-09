全日本空輸（ANA）は、「ANA JCB CARD FIRST」の新規入会キャンペーンを2025年12月1日から4月30日まで実施している。対象は入会時に本会員となった18〜29歳の人で、新規入会のカードに記載のANAマイレージクラブお客様番号10桁で参加登録のうえ、期間中に100,000円（税込）以上を利用すると、通常の入会特典・利用特典と別に5,000マイル付与し、合わせて最大23,000マイル相当を獲得できる。ボーナスマイルは7月末に積算予定で、当