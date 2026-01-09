Google（グーグル）は、メールサービス「Gmail」に最新の生成AIモデル「Gemini 3」を導入する。同社公式ブログで今後の新機能が発表された。 新機能は、本日より米国のGmailユーザーと「Google AI Pro」および「Google AI Ultra」の契約者向けに順次提供される。また、今後数カ月以内にさらに多くの言語や地域で展開される。 AIによる概要（AI Overview） 「AI Overview（AIによる