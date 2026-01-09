俳優の川崎麻世が8日に自身のアメブロを更新。年末年始の舞台を終え、気の緩みからか体調を崩してしまったことを報告した。この日、川崎は「年末年始の舞台も終わって昨日は今年のジム始めだった」と切り出し、ジムで撮影した自身の写真を公開。その後「寒かったのでもつ鍋を食べて来た」と報告し「ニンニク焦がしもつ鍋でどことなく熊本ラーメンスープみたいで濃厚かつ旨味がしっかりありスープまで行ってしまう」と絶賛した。ま