石川県内は1月11日以降、強い冬型の気圧配置の影響を受け、山地を中心に大雪のおそれがあります。平地でもまとまった積雪となる見込みで、今後、最新の気象情報に注意してください。西高東低の気圧配置により、9日は未明から朝方にかけて冷え込みが強まり、最低気温は輪島市三井でマイナス4度、七尾でマイナス2度、白山河内でマイナス1・2度、金沢でも0・9度を観測しました。石川県内はこの後、一時的に冬型の気圧配置が緩みますが