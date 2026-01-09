バドミントン・桃田賢斗選手が9日、自身のSNSを更新。結婚を発表しました。バドミントン男子シングルスで世界王者となった経験もある桃田選手。2018年の世界選手権を制覇し世界ランキング1位となると、翌年にも世界選手権2連覇を果たしました。しかし2020年には交通事故で眼窩底を骨折。試合復帰まで11か月と長いリハビリにも耐え、2023年12月の全日本総合選手権では6度目の頂点に立ちました。2025年からはプレーヤーとして競技を