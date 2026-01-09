昨年１２月２４日に老衰のため９２歳で死去した、落語家の初代林家三平さんの妻でエッセイストの海老名香葉子（えびな・かよこ）さんのお別れの式が９日、東京・台東区の寛永寺輪王殿第一会場で始まった。喪主を務めた長男・林家正蔵は、開口一番に「泣いて笑って頑張って」という海老名さんがよく色紙に記していたという言葉を紹介し、「母の人生そのもの」とたたえた。海老名さんの夫で初代・三平さんが人気絶頂の５４歳で