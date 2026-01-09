芸能事務所Joint M's Japan代表でギャル系ユーチューバーとしても活動する葉山潤奈さん（36）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。第1子となる女児を出産したことを報告した。葉山さんは「葉山の、お姫様お爆誕で御座います」と、生まれたばかりの女児を抱いた写真を公開。緊急帝王切開で出産した経緯を記すとともに「2026年1月7日13:48に無事に産まれました！！」と報告し、「兎にも角にも、ちょっと小さかったけど姫が元気