【モデルプレス＝2026/01/09】フリーアナウンサーの堀江聖夏が1月8日、自身のInstagramを更新。お馴染みのチャイナ服スタイルから雰囲気を変えたミニスカート姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】“日本一強い”32歳美人アナ「脚のラインが綺麗」雰囲気一変ミニスカコーデ◆堀江聖夏、ミニスカコーデ披露堀江アナはポロシャツに白のミニスカートを合わせたコーディネートを披露。ふわりとしたミニスカートから、スラリと伸